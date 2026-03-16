Mercadona imparável: é aqui que vão abrir duas novas lojas já em abril

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A Mercadona continua a reforçar a sua presença em Portugal e prepara a abertura de duas novas lojas já no próximo mês de abril.

A primeira inauguração está marcada para 9 de abril, na Estrada Nacional 229, em Viseu. Esta será a loja número 71 da cadeia em Portugal e a segunda no distrito de Viseu. O novo espaço permitiu criar cerca de 75 postos de trabalho, todos com contratos sem termo desde o primeiro dia.

Poucos dias depois, a 16 de abril, abre portas a loja da Covilhã, situada na Alameda Pêro da Covilhã, 68, no City Center Covilhã. A abertura assinala a chegada da empresa ao distrito de Castelo Branco e corresponde à loja número 72 da Mercadona em território nacional. Neste caso, foram criados cerca de 65 postos de trabalho.

Ambas as lojas terão cerca de 1.900 metros quadrados de área de vendas, com corredores amplos e as secções habituais da marca, como charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, frutas e legumes e a área de pronto a comer.

A Mercadona abriu a primeira loja em Portugal em 2019, em Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Atualmente, conta com 70 lojas no país e cerca de 7.500 trabalhadores.

Durante 2025, a empresa investiu 140 milhões de euros em Portugal e alcançou um volume de vendas de 2.092 milhões de euros, mais 18% face ao ano anterior, registando um lucro líquido de 26 milhões de euros.

Para 2026, a cadeia prevê abrir 12 novas lojas, num investimento de 150 milhões de euros, o que permitirá terminar o ano com 81 supermercados em Portugal. Além das aberturas em Viseu e na Covilhã, estão também previstas novas lojas em Amarante, Esposende, Sintra, Maia e Moita, bem como a chegada a novos distritos como Vila Real, Beja e Faro.