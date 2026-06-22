Mercadona sobe no ranking das empresas mais inovadoras da Europa

Maus cheiros nos canos da casa? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses

Remover o pó e a humidade dos armários nunca foi tão fácil com este kit da Mercadona

Quem gosta de roupa perfumada vai querer conhecer este produto do Mercadona (e não é amaciador nem detergente)

Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas

Já não queremos outra coisa: este spray da Mercadona deixa o forno como novo

Especialista analisou e concluiu: estes são os cosméticos da Mercadona que valem mesmo a pena

Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas

Quem vive nesta zona vai ter uma loja Mercadona já no final do mês

A Mercadona acaba de conquistar um novo reconhecimento internacional. A cadeia espanhola de supermercados foi destacada entre as empresas mais inovadoras da Europa, tendo registado uma das maiores subidas na mais recente edição de um ranking que avalia a capacidade de inovação das empresas europeias.

De acordo com informações divulgadas pelo site Hipersuper, a empresa ocupa agora a 148.ª posição na classificação geral, que reúne 300 empresas de diversos setores de atividade. O resultado representa uma subida de 97 lugares face ao ano anterior.

A lista, divulgada a 18 de junho, inclui apenas 12 empresas espanholas e conta com a Mercadona como a única representante do setor da distribuição alimentar em Espanha.

Segundo a empresa, este reconhecimento está relacionado com a estratégia de inovação que tem vindo a desenvolver em várias áreas do negócio. O modelo assenta em quatro pilares principais: inovação de produto, inovação de processos, inovação social e inovação aberta e colaborativa.

No desenvolvimento de novos produtos, a Mercadona destaca o trabalho realizado em conjunto com os consumidores através dos seus centros de coinovação, espaços onde recolhe sugestões e opiniões para melhorar os artigos já existentes e criar novas referências.

A transformação digital é outro dos fatores apontados pela empresa, sobretudo na otimização dos processos internos e da gestão das lojas. Paralelamente, a cadeia tem vindo a apostar em projetos de cariz social em parceria com diferentes entidades.

Já no campo da inovação colaborativa, a Mercadona refere a cooperação com organizações especializadas na procura de soluções capazes de acrescentar valor ao negócio e melhorar a experiência dos clientes.