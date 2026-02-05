Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa

A Mercadona, uma das cadeias de supermercados preferidas dos portugueses, continua a expandir-se em Portugal. Reconhecida pela variedade de produtos, qualidade e inovação no serviço, a marca reforça agora a sua presença em Viseu com a abertura da segunda loja no concelho.

A nova loja da Mercadona vai abrir na avenida Nova da Esculca, no espaço do antigo matadouro da cidade. A abertura está prevista para o mês de abril, confirmou a cadeia de supermercados ao Diário de Viseu.

Este novo espaço vai permitir a criação de cerca de 65 novos postos de trabalho. As candidaturas para operador de loja estiveram abertas nos últimos meses e os trabalhadores selecionados encontram-se atualmente em período de formação. Segundo explica o Diário de Viseu, todos os contratos são efetivos desde o primeiro dia e remunerados durante a formação.

A empresa assegura ainda todas as despesas associadas a esta fase inicial, incluindo alimentação, transporte, estadia e viagens a casa de 15 em 15 dias para os colaboradores.

Com esta nova abertura, a Mercadona reforça a sua presença na região. A cadeia conta atualmente com cerca de 70 lojas em Portugal. Em Viseu, esta será a segunda unidade, depois da primeira loja ter aberto portas em 2022, na freguesia de Ranhados, na Estrada Nacional 231.