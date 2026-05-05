Pele suave e super hidratada: farmacêutica recomenda este creme corporal da Mercadona

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Um creme corporal da Mercadona está a tornar-se um dos produtos mais falados nas redes sociais. O Africa Oil Deliplus tem vindo a ganhar destaque entre quem procura hidratação eficaz a um preço acessível, e soma já várias recomendações online, entre elas a da farmacêutica Iolanda Pereira.

A fórmula é um dos principais destaques. Com óleos de argão, marula e baobá, este creme aposta numa nutrição profunda da pele, ajudando a deixá-la mais suave e hidratada. Ainda assim, distingue-se pela textura leve e pela rápida absorção, o que facilita a aplicação no dia a dia.

Mas não é só a composição que tem chamado a atenção. O aroma, descrito como doce e envolvente, permanece na pele durante horas e tem sido um dos pontos mais elogiados por quem já experimentou.

O Africa Oil está disponível por cerca de 3,30 euros, reforçando a tendência de produtos de beleza acessíveis que não comprometem a qualidade.

Com uma combinação de bons ingredientes e aplicação prática, este creme da Mercadona está a ser um dos preferidos de muitos.