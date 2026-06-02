Quem gosta de roupa perfumada vai querer conhecer este produto do Mercadona (e não é amaciador nem detergente)

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Quando se fala em produtos de limpeza e tratamento da roupa, a Mercadona continua a ser um dos supermercados preferidos dos portugueses. Entre eles está a influencer Beatriz Fróis, que partilhou nas redes sociais os seus produtos favoritos da cadeia espanhola, revelando algumas das soluções que utiliza para manter a roupa limpa, perfumada e sem odores.

A criadora de conteúdos explicou que a secção dedicada ao tratamento da roupa é a sua preferida e que há vários produtos que compra sempre que visita uma loja da marca. Entre detergentes, tira-nódoas, eliminadores de odores e perfumadores, houve um produto em particular que chamou a atenção dos seguidores.

Apesar de admitir que raramente passa a ferro, Beatriz revelou que não dispensa uma água perfumada própria para ferros de engomar. O produto é colocado diretamente no reservatório do ferro e tem como objetivo libertar um aroma agradável durante a passagem da roupa.

"Uso este produto dentro do ferro para deixar um cheirinho bom", explicou a influencer, destacando uma solução simples que permite prolongar a sensação de roupa acabada de lavar. Para quem gosta de peças perfumadas, esta pode ser uma alternativa pouco conhecida, mas capaz de fazer a diferença no resultado final.

Para além desta água perfumada, a influencer destacou também um perfumador para roupa, que considera o seu produto favorito de toda a gama. Segundo a influencer, o aroma é tão agradável que passou a utilizá-lo também para criar um ambientador caseiro. Para isso, mistura o produto com álcool num borrifador e aplica-o em tecidos, mantas e roupa de cama.

Na lista de essenciais surgem ainda detergentes para roupa colorida, um produto específico para roupa branca, um eliminador de odores para peças que não secaram corretamente, um tira-nódoas e toalhitas que permitem lavar roupas de diferentes cores na mesma máquina.

Percorra a galeria acima e veja as sugestões.