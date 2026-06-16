Quem vive nesta zona vai ter uma loja Mercadona já no final do mês

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A Mercadona continua a expandir a sua presença em Portugal e prepara-se para inaugurar mais uma loja no distrito de Lisboa. O novo supermercado abre portas no próximo dia 30 de junho, na Abrunheira, no concelho de Sintra, tornando-se a 73.ª loja da cadeia no País.

Localizada na Rua Rosa Maria Lobato de Faria, n.º 20, a nova superfície comercial representa um reforço da aposta da empresa na região de Lisboa e permitirá a criação de cerca de 64 novos postos de trabalho.

Segundo a cadeia espanhola, todos os colaboradores foram contratados com vínculos sem termo desde o primeiro dia, numa aposta na criação de emprego estável e de qualidade.

A nova loja contará com uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados e manterá o conceito habitual da marca, com corredores amplos e uma oferta diversificada de produtos. Os clientes terão à disposição secções como Charcutaria, Peixaria, Talho, Frutas e Legumes, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, bem como o espaço Pronto a Comer, uma das áreas mais procuradas pelos consumidores.

Esta abertura dá continuidade ao plano de expansão da Mercadona em Portugal. Desde o início do ano, a empresa já inaugurou lojas na Quinta do Lambert, em Lisboa, em Viseu e na Covilhã, assinalando também a chegada ao distrito de Castelo Branco.

Até ao final de 2025, a cadeia prevê continuar a crescer no mercado nacional, com novas lojas em Amarante, Esposende, Maia, Moita e Sintra, além da estreia em três novos distritos: Vila Real, Beja e Faro, onde estão previstas aberturas em Portimão e Faro.