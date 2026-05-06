Remover o pó e a humidade dos armários nunca foi tão fácil com este kit da Mercadona

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Com a chegada dos dias de verão, organizar o guarda-roupa torna-se uma tarefa inevitável, e muitas vezes adiada. Para ajudar neste processo, a Mercadona destaca um conjunto de recomendações e soluções práticas, incluindo um kit que promete tornar mais simples a remoção de pó e humidade dos armários.

A limpeza e organização do guarda-roupa são vistas não só como uma forma de renovar o espaço, mas também como uma oportunidade para otimizar a roupa disponível, adaptar-se à nova estação e garantir melhores condições de higiene nos armários e gavetas.

Passo a passo para limpar o guarda-roupa

Segundo as orientações partilhadas pela Mercadona, o processo ideal começa com o esvaziamento completo do guarda-roupa, seguido de uma limpeza profunda de todas as superfícies. A marca recomenda o uso de soluções de limpeza suaves, como produtos diluídos para remoção de pó, aliados a panos adequados para evitar acumulação de humidade.

Outro passo essencial é a triagem da roupa: separar peças que serão usadas na nova estação, guardar as de transição e descartar aquelas que já não são utilizadas. A recomendação passa por doar roupas em bom estado e eliminar peças danificadas ou sem uso há várias estações.

A organização eficiente também é destacada como fator-chave. A sugestão inclui categorizar peças por tipo, manter as mais usadas acessíveis e utilizar cruzetas adequadas para preservar a forma da roupa. A arrumação vertical em gavetas e o uso de separadores são apontados como formas de otimizar o espaço.

Para evitar maus odores e humidade, a ventilação do guarda-roupa é fundamental, assim como o uso de ambientadores específicos para armários e soluções neutralizadoras de odores. A correta secagem e lavagem das peças antes de serem guardadas também é considerada essencial.