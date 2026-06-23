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Reparar, hidratar e dar brilho: Mercadona tem ampolas que prometem deixar o cabelo incrível

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Quando o cabelo começa a perder brilho, hidratação ou força, encontrar um tratamento eficaz pode fazer toda a diferença. A pensar nisso, a Mercadona lançou umas novas ampolas concentradas intensivas que prometem transformar o cabelo em apenas três semanas.

O tratamento foi desenvolvido para atuar em diferentes necessidades da fibra capilar, combinando ingredientes como péptidos, ácido hialurónico e ácido glicólico. O objetivo é simples: reparar os danos, devolver a hidratação e proporcionar um acabamento luminoso e sedoso.

A grande novidade está na forma como o tratamento é aplicado. Em vez de utilizar todas as ampolas da mesma maneira, cada semana tem uma função específica e uma fórmula adaptada às necessidades do cabelo naquele momento.

Primeira semana: reparar desde o interior

A ampola REPAIR dá início ao tratamento. A sua fórmula foi concebida para nutrir e fortalecer as ligações internas do cabelo, ajudando a regenerar a fibra capilar e a prepará-la para os passos seguintes.

Segunda semana: hidratação intensa

Na semana seguinte entra em ação a ampola HYDRA. Nesta fase, o foco está na hidratação profunda, ajudando a melhorar a elasticidade do cabelo e a deixá-lo mais suave, flexível e fácil de pentear.

Terceira semana: brilho e suavidade

O tratamento termina com a ampola GLOW, que atua sobretudo na superfície do cabelo. O resultado prometido é um cabelo mais brilhante, sedoso e com um aspeto saudável.

Como utilizar

A aplicação é simples. Depois de lavar o cabelo com champô, basta aplicar a ampola correspondente do comprimento até às pontas, deixar atuar entre dois e três minutos e enxaguar abundantemente. A marca recomenda não utilizar amaciador nem máscara após a aplicação.

A utilização deve respeitar a ordem do tratamento: primeiro REPAIR, depois HYDRA e, por fim, GLOW, com uma ampola por semana.

Sensação de calor é normal

Segundo a Mercadona, algumas pessoas podem sentir uma ligeira sensação de calor durante a aplicação. Este efeito faz parte da ativação da fórmula e é considerado normal.

Outra vantagem é que não existem períodos obrigatórios de pausa entre tratamentos. As ampolas podem ser utilizadas de forma contínua, permitindo manter uma rotina regular de cuidados capilares.

Com uma aplicação simples e um plano de três semanas fácil de seguir, estas ampolas prometem ser uma das novidades mais procuradas por quem quer recuperar a vitalidade do cabelo sem sair de casa.