Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros

Mesas, cadeiras e muito mais a partir de 15 euros: estão à venda peças deste hotel português

Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€

O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark

Camas, sofás e móveis: hotel está a vender o seu recheio a partir de 20 euros

Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir

A plataforma Second Serve tem à venda peças de uma unidade hoteleira em Lisboa. Há móveis, espelhos, tapetes, sofás, almofadas, candeeiros e muito mais artigos em segunda mão.

A plataforma Second Serve funciona como uma espécie de “venda de garagem” digital, dedicada exclusivamente ao setor da hotelaria e restauração. Na prática, qualquer pessoa pode comprar peças que os hotéis e restaurantes já não estão a usar: desde mesas e colchões a poltronas, candeeiros ou elementos decorativos. E há oportunidades incríveis como sofás grandes a 200 euros ou colchões de boa qualidade a 100.

Muitas das peças são provenientes de hotéis de luxo em Portugal, que dificilmente se encontrariam numa loja tradicional.

Neste momento, estão também a decorrer vendas de garagem do hotel Onyria, que se localiza na Quinta da Marinha, em Cascais, e de uma unidade hoteleira em Sesimbra. E já estão anunciadas novas vendas de garagem de artigos do Hotel Mundial, em Lisboa, e do Convento do Espinheiro.

Percorra a galeria para ver os artigos que por lá pode encontrar.