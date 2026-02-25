Acaba de abrir um Lidl que surpreende com a inauguração: tem lavandaria e a padaria é self-service

Precisa de organizar os cantos à casa? O Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação e cabe em qualquer divisão

Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável

Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável

O Lidl Portugal reforçou esta semana a sua presença na Área Metropolitana do Porto com a abertura de uma nova loja em Custóias, no concelho de Matosinhos. A inauguração, avançada pelo site Notícias de Matosinhos, marca a sétima unidade da insígnia no concelho e insere-se na estratégia de crescimento da marca a nível nacional.

Localizada na Rua Cândido dos Reis, junto à saída da A4 e à Estação de Metro de Custóias, a nova loja conta com uma área de vendas superior a 1.200 metros quadrados. O espaço foi concebido para oferecer “um ambiente moderno, luminoso e funcional”, com corredores largos, pé-direito elevado e uma fachada envidraçada que privilegia a luz natural.

A organização interior foi desenhada para facilitar a experiência de compra. “À entrada, os clientes encontram a secção de frescos e, junto às caixas, uma zona de bebidas refrigeradas”, descreve a informação divulgada. A loja dispõe ainda de seis caixas de pagamento rápido, área de padaria em regime self-service com máquina de corte de pão, cacifos para encomendas e uma lavandaria self-service.

No plano ambiental, o edifício está equipado com iluminação LED, painéis fotovoltaicos e bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias. A pensar na mobilidade sustentável, foram instalados postos de carregamento para veículos elétricos, permitindo o carregamento simultâneo de duas viaturas. O projeto incluiu igualmente a valorização do espaço público envolvente, com a criação de um novo arruamento previsto no PDM de Matosinhos, passeios, ciclovia e melhores acessos pedonais à estação de metro.

A abertura da nova superfície comercial resultou na criação de 10 postos de trabalho, integrando uma equipa total de 22 colaboradores com “vínculo laboral estável, pacote salarial muito competitivo e condições de trabalho valorizadas”, incluindo uma sala de pessoal moderna e com luz natural.

No âmbito da responsabilidade social, a loja de Custóias irá apoiar diariamente o Centro Social da Legião da Boa Vontade, através do programa “Realimenta”, iniciativa que visa combater o desperdício alimentar e apoiar a comunidade local.

Esta inauguração integra o plano de expansão da marca, que investiu 160 milhões de euros em 2025 e tem como objetivo atingir as 300 lojas até 2027, ano em que prevê lançar o seu canal de vendas online. A nova loja estará aberta diariamente, entre as 8h00 e as 21h30.