Faz frente à Mercadona e Tiger: abre amanhã mais uma loja em Portugal

Vai viajar só com mala de cabine? A Normal tem os essenciais em versão mini

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A cadeia dinamarquesa Normal continua a reforçar a sua presença em Portugal e já tem mais uma inauguração marcada. A nova loja abre portas esta terça-feira, 8 de julho, no Campera Outlet Shopping, em Alenquer, juntando-se à crescente rede de espaços da marca no país.

A abertura está agendada para as 10h00 e, para assinalar a ocasião, a marca promete prémios, surpresas, diversão e outras iniciativas especiais para os clientes que passarem pela nova loja no dia da inauguração.

Nos últimos anos, a Normal tem conquistado cada vez mais consumidores portugueses graças ao seu conceito de loja, que reúne uma vasta seleção de produtos de marcas conhecidas a preços competitivos. Nas prateleiras é possível encontrar artigos de higiene e beleza, produtos de limpeza, maquilhagem, snacks, chocolates, bebidas e vários produtos para o dia a dia.

Outro dos fatores que tem contribuído para o sucesso da cadeia é a oferta de produtos internacionais e edições limitadas que nem sempre estão disponíveis nos supermercados tradicionais, atraindo clientes à procura de novidades.