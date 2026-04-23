Faz 'tremer' a Primark e o Lidl: Loja que é um fenómeno europeu abre novo espaço em Portugal
Tudo o que pode encontrar na Action
Action: uma tentação a menos de 2 euros
Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark
ACTION: todas as novidades
Está prestes a abrir uma nova loja que faz 'tremer' a Primark e o Lidl
A Action continua a expandir-se no País e prepara a abertura de mais um espaço, reforçando a presença de uma marca que já conquistou milhões de consumidores pela Europa.
Descrita como um “cruzamento feliz” entre várias lojas que os consumidores já adoram, incluindo o Lidl, a Primark, a Flying Tiger Copenhagen e a Normal, a Action disponibiliza cerca de 6 mil produtos diferentes. Destes, aproximadamente 1.500 custam menos de um euro, o que ajuda a explicar o fenómeno em torno da marca.
Dois anos após a sua chegada a Portugal, a expansão continua a bom ritmo. A 19 de março, a marca inaugurou a sua 26.ª loja no país, localizada em Santarém, a primeira no concelho. E há mais novidades a caminho: já no próximo dia 2 de maio, a insígnia prepara-se para abrir a 27ª loja no UBBO, na Amadora.
Mas afinal, o que se pode encontrar nas lojas da Action? A resposta é simples: praticamente tudo. Desde brinquedos a artigos para a casa, passando por ferramentas de bricolage, decoração, produtos de jardinagem e até snacks.
Para além dos preços competitivos, a marca destaca também o seu compromisso com a sustentabilidade. Segundo um comunicado, a empresa tem vindo a apostar em materiais mais responsáveis e na redução da pegada de carbono. Atualmente, 100% dos produtos de algodão e 94% dos artigos de madeira vendidos pela Action já são provenientes de fontes sustentáveis.
Percorra a galeria acima e veja o que pode encontrar nesta loja.