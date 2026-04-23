Faz 'tremer' a Primark e o Lidl: Loja que é um fenómeno europeu abre novo espaço em Portugal

Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Esqueça os suportes de mangueiras: esta novidade do Aldi acaba com os nós e a desarrumação no jardim

É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve

Por menos de 10 euros está à venda no Lidl camisolas de malha super giras para as noites frescas de verão

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

A Action continua a expandir-se no País e prepara a abertura de mais um espaço, reforçando a presença de uma marca que já conquistou milhões de consumidores pela Europa.

Descrita como um “cruzamento feliz” entre várias lojas que os consumidores já adoram, incluindo o Lidl, a Primark, a Flying Tiger Copenhagen e a Normal, a Action disponibiliza cerca de 6 mil produtos diferentes. Destes, aproximadamente 1.500 custam menos de um euro, o que ajuda a explicar o fenómeno em torno da marca.

Dois anos após a sua chegada a Portugal, a expansão continua a bom ritmo. A 19 de março, a marca inaugurou a sua 26.ª loja no país, localizada em Santarém, a primeira no concelho. E há mais novidades a caminho: já no próximo dia 2 de maio, a insígnia prepara-se para abrir a 27ª loja no UBBO, na Amadora.

Mas afinal, o que se pode encontrar nas lojas da Action? A resposta é simples: praticamente tudo. Desde brinquedos a artigos para a casa, passando por ferramentas de bricolage, decoração, produtos de jardinagem e até snacks.

Para além dos preços competitivos, a marca destaca também o seu compromisso com a sustentabilidade. Segundo um comunicado, a empresa tem vindo a apostar em materiais mais responsáveis e na redução da pegada de carbono. Atualmente, 100% dos produtos de algodão e 94% dos artigos de madeira vendidos pela Action já são provenientes de fontes sustentáveis.

Percorra a galeria acima e veja o que pode encontrar nesta loja.