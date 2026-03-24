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Já abriu a primeira loja Aldi nesta cidade portuguesa. Saiba onde

Inaugurou a primeira loja Aldi nesta cidade portuguesa
IOL
Hoje às 12:05
Atenção: Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

O ALDI inaugurou no dia 20 de março a sua primeira loja em Penafiel, reforçando a presença da insígnia na região Norte e atingindo um total de 25 lojas no distrito do Porto. Esta abertura representa a segunda inauguração de 2026 da rede no país e insere-se no plano de expansão da empresa, que visa aproximar-se cada vez mais dos consumidores.

Localizada na Rua Tenente Valadim (N15) nº 317, a loja beneficia de uma posição estratégica, próxima do centro da cidade e com acesso direto à N106, uma das principais vias da região. Com cerca de 870 m² de área de vendas, o espaço dispõe de 70 lugares de estacionamento, incluindo três para mobilidade reduzida, e quatro pontos de carregamento para veículos elétricos. A cobertura da loja contará ainda com painéis solares, reforçando o compromisso da ALDI com a eficiência energética e a redução do impacto ambiental.

A chegada do discounter a Penafiel também trouxe novas oportunidades de emprego, privilegiando o recrutamento local. Além disso, a ALDI irá apoiar a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe, através da doação de excedentes alimentares, beneficiando cerca de 150 famílias a partir do próximo mês. Com esta abertura, a marca pretende não só dinamizar a economia local, como também afirmar-se como referência para as compras diárias da população e de quem visita Penafiel.

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