Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar

A Mercadona, uma das cadeias de supermercados preferidas dos portugueses, continua a expandir-se em Portugal. Reconhecida pela variedade de produtos, qualidade e inovação no serviço, a marca reforça agora a sua presença na capital com a abertura da segunda loja no concelho de Lisboa.

Segundo avança o comunicado, o novo supermercado será inaugurado no próximo dia 24 de fevereiro, na Rua Agostinho Neto nº16, na Quinta do Lambert, Lumiar. Com esta abertura, a Mercadona alcança o marco das 70 lojas em território nacional, consolidando a sua posição no mercado português.

A criação deste novo espaço trouxe consigo cerca de 90 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo de forma significativa para o emprego local.

A loja terá uma área de vendas de aproximadamente 1.900 m², com corredores amplos para uma experiência de compra confortável. Os clientes poderão encontrar todas as secções habituais da Mercadona, incluindo Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes, assim como uma área de Pronto a Comer, ideal para quem procura conveniência sem comprometer a qualidade.