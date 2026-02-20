Facebook Instagram
Dicas

Não se esqueça: é já nesta semana que abre a tão aguardada nova loja Mercadona

É já esta semana que abre a nova loja Mercadona
IOL
Há 11 min
Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável

A Mercadona, uma das cadeias de supermercados preferidas dos portugueses, continua a expandir-se em Portugal. Reconhecida pela variedade de produtos, qualidade e inovação no serviço, a marca reforça agora a sua presença na capital com a abertura da segunda loja no concelho de Lisboa.

Segundo avança o comunicado, o novo supermercado será inaugurado no próximo dia 24 de fevereiro, na Rua Agostinho Neto nº16, na Quinta do Lambert, Lumiar. Com esta abertura, a Mercadona alcança o marco das 70 lojas em território nacional, consolidando a sua posição no mercado português.

A criação deste novo espaço trouxe consigo cerca de 90 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo de forma significativa para o emprego local.

A loja terá uma área de vendas de aproximadamente 1.900 m², com corredores amplos para uma experiência de compra confortável. Os clientes poderão encontrar todas as secções habituais da Mercadona, incluindo Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes, assim como uma área de Pronto a Comer, ideal para quem procura conveniência sem comprometer a qualidade.

RELACIONADOS
Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona
Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa
Mais Vistos
00:00:48
1ª Companhia
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
tvi
00:04:16
1ª Companhia
Olhares, sorrisos e brincadeiras: Soraia Sousa e instrutor Joaquim próximos durante treino
tvi
00:02:25
1ª Companhia
Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim
tvi
00:00:59
Ultima hora
Última hora: Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia sobre caso que está a abalar o mundo
Destaques IOL
Viagens
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Dicas
Pendurar a toalha de banho neste sítio pode fazer com que ganhe fungos. E quase todos o fazemos
Segurança
Sentiu um sismo? Proteção Civil explica o que fazer para se proteger
Pele
Quase todos fazemos isto ao lavar a cara. Dermatologistas garantem que faz mal à pele
Mais Lidas
Emprego
Marta ganha 5.600 euros por mês num setor inesperado com falta de profissionais
versa
Cuba
Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada
cnn
Novo aeroporto
Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos
cnn
Wegovy
Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%
cnn
Guerra na Ucrânia
Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas
cnn
Famosos
Marta Cardoso faz inesperada revelação sobre Marco Borges e confessa: "Tive muita pena"
selfie