Primark vai abrir novas lojas em Portugal. Estas são as cidades

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A Primark continua a apostar forte em Portugal e prepara-se para abrir novos espaços nos próximos meses. Depois de vários anos sem inaugurações no País, a marca irlandesa está novamente em expansão e quer chegar a mais cidades portuguesas.

Segundo informações avançadas pela NiT, a retalhista deverá atingir as 18 lojas em território nacional até ao verão de 2027. Entre as próximas aberturas já confirmadas estão novos espaços em Vila Nova de Gaia, Castelo Branco, Setúbal e Porto.

Uma das novidades mais aguardadas será precisamente no Porto, onde a cadeia vai inaugurar a primeira loja de rua em Portugal, no edifício Palladium, na Rua de Santa Catarina. Já em Vila Nova de Gaia, a nova abertura acontecerá no GaiaShopping, enquanto Castelo Branco receberá a marca no Fórum Castelo Branco e Setúbal no Alegro Setúbal.

Além destas cidades, está também prevista uma nova loja na Covilhã. Ao mesmo tempo, a insígnia prepara a renovação de alguns dos espaços mais conhecidos no País, incluindo a loja do Fórum Coimbra, que deverá passar a contar com cerca de quatro mil metros quadrados.

Este crescimento de lojas resulta de um investimento de cerca de 45 milhões de euros e deverá criar aproximadamente 300 postos de trabalho.

O que muda nas novas lojas?

Os novos espaços vão apostar num conceito mais moderno e funcional. A marca pretende privilegiar lojas concentradas num único piso, facilitando a circulação e tornando a experiência de compra mais simples.

Também haverá mudanças visuais, com decoração mais minimalista, cores suaves, novos ecrãs digitais, paredes LED, música ambiente e até um aroma característico em loja.

Outra das grandes apostas passa pelas caixas self-checkout, que terão um papel mais relevante nas novas aberturas, embora continuem a existir caixas tradicionais.

A organização das lojas também será diferente, com áreas divididas por categorias como mulher, homem e criança, tornando a experiência mais intuitiva para os clientes.

Atualmente, a Primark conta com 13 lojas em Portugal e mais de 1.800 colaboradores. A primeira abriu em 2009, na Amadora.