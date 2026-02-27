Facebook Instagram
Dicas

Quase 9 anos depois, a IKEA vai abrir uma loja nesta cidade portuguesa

IKEA vai abrir mais uma loja em Portugal
IOL
Há 1h e 5min
O segredo para dormir melhor está neste produto do IKEA que toda a gente está a comprar

Quase nove anos depois da última abertura no país, a IKEA anunciou que vai inaugurar a sua sexta loja em Portugal, e a cidade escolhida é Coimbra.

O que torna esta loja verdadeiramente especial é o conceito que vai estrear em Portugal: o formato internacional "small but mighty". Com 4.124 metros quadrados, o espaço é mais compacto do que as lojas tradicionais da marca, mas não por isso menos completo. A informação foi avançada pelo jornal Notícias de Coimbra.

Segundo uma publicação da marca no Instagram, o espaço vai reunir uma seleção dos produtos mais populares da IKEA, ambientes de inspiração para decorar a casa, produtos disponíveis para compra imediata e ainda uma Área Circular, uma secção dedicada a artigos com segunda vida, alinhada com a aposta crescente da marca na sustentabilidade.

A nova unidade de Coimbra vai contar com a habitual área de restauração, com as incontornáveis almôndegas e cachorros-quentes que são, para muitos, parte essencial de qualquer visita à IKEA.

A escolha de Coimbra não é por acaso. Desde 2021 que a cidade conta com um Estúdio de Planificação e Encomenda da marca, que tem registado um desempenho positivo e ajudou a consolidar a presença da IKEA na região. A nova loja vai instalar-se no Mondego Retail Park e deverá criar 34 postos de trabalho, estando ainda algumas vagas em aberto para recrutamento.

 

RELACIONADOS
O segredo para dormir melhor está neste produto do IKEA que toda a gente está a comprar
Atenção Ikea: Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação perfeito para casas pequenas
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Tenso! Ricardo João posiciona-se contra a "namorada" e levanta suspeitas
tvi
00:05:02
Secret Story
Eva fica em lágrimas no confessionário ao falar sobre Diogo: «É difícil…»
tvi
00:11:38
Secret Story
Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo
tvi
00:04:26
Secret Story
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
tvi
Destaques IOL
História
Fui abandonado pela minha mãe e quando a encontrei tive a maior desilusão: «Nunca pensei que fosse assim»
Fraude
Atenção: mensagens fraudulentas estão a enganar clientes deste banco
Tragédia
Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu
Tragédia
Mãe e bebé de dois anos ficaram gravemente feridos após explosão destruir a casa inteira
Mais Lidas
Famosos
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"
selfie
Novidades
Quase 9 anos depois, a IKEA vai abrir uma loja nesta cidade portuguesa
Lisboa
PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil
cnn
Famosos
Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"
selfie
Base das Lajes
Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes
cnn
Joana D'Arc
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»