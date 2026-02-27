Quase 9 anos depois, a IKEA vai abrir uma loja nesta cidade portuguesa

IKEA tem a solução para podermos comer e trabalhar no sofá. Nós testámos e adoramos

Quase nove anos depois da última abertura no país, a IKEA anunciou que vai inaugurar a sua sexta loja em Portugal, e a cidade escolhida é Coimbra.

O que torna esta loja verdadeiramente especial é o conceito que vai estrear em Portugal: o formato internacional "small but mighty". Com 4.124 metros quadrados, o espaço é mais compacto do que as lojas tradicionais da marca, mas não por isso menos completo. A informação foi avançada pelo jornal Notícias de Coimbra.

Segundo uma publicação da marca no Instagram, o espaço vai reunir uma seleção dos produtos mais populares da IKEA, ambientes de inspiração para decorar a casa, produtos disponíveis para compra imediata e ainda uma Área Circular, uma secção dedicada a artigos com segunda vida, alinhada com a aposta crescente da marca na sustentabilidade.

A nova unidade de Coimbra vai contar com a habitual área de restauração, com as incontornáveis almôndegas e cachorros-quentes que são, para muitos, parte essencial de qualquer visita à IKEA.

A escolha de Coimbra não é por acaso. Desde 2021 que a cidade conta com um Estúdio de Planificação e Encomenda da marca, que tem registado um desempenho positivo e ajudou a consolidar a presença da IKEA na região. A nova loja vai instalar-se no Mondego Retail Park e deverá criar 34 postos de trabalho, estando ainda algumas vagas em aberto para recrutamento.