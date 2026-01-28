Facebook Instagram
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%

Uma nova loja, concorrente do Lidl e da Mercadona, já abriu em Lisboa e oferece descontos de até 60% em diversos produtos
Hoje às 12:18
Sephora vai encerrar uma loja em Portugal e está com descontos até 70%

A retalhista espanhola Primaprix, conhecida pelos preços competitivos e grande variedade de produtos, continua a sua expansão em Portugal. Depois de ter inaugurado a sua primeira loja no país a 27 de maio de 2025, na Rua Paio Galvão, em Guimarães, a marca estreia agora a sua presença na capital.

A nova loja já está aberta e fica em Lisboa, na Rua da Beneficência 173A, Avenidas Novas. A loja Primaprix tem diversos produtos à venda. Desde alimentação, bebidas, higiene, limpeza, maquilhagem e perfumes, com marcas reconhecidas como Garnier, Pantene ou Rimmel a preços até 60% mais baixos dos supermercados habituais.

Fundada em Madrid em 2015, a Primaprix tem registado um crescimento acelerado na Europa e conta atualmente com mais de 280 lojas e uma equipa de mais de dois mil colaboradores distribuídos por vários países.

 

