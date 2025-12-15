Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto

A IKEA lançou uma solução prática para quem se vê constantemente a acumular roupa em cima da cadeira do quarto. O novo PAX – Módulo final adicional, com efeito carvalho, promete organizar o espaço de forma funcional e elegante.
Com dimensões de 20x58x201 cm e preço de 65 euros, este módulo é ideal para completar o sistema de armários PAX, oferecendo espaço extra para pendurar roupas, guardar caixas e organizar acessórios.
Com este novo design, discreto e super prático, o problema daquela cadeira do quarto que está sempre com roupa acumulada, vai acabar. Assim, evita a desarrumação e tem um quarto muito mais organizado e limpo.