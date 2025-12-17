Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações

A Europa prepara-se para receber uma nova mega-atração turística que promete rivalizar com a Disneyland. Trata-se do Dracula Land, o primeiro e maior parque temático do mundo inspirado no universo dos vampiros, que está a ser planeado para Bucareste, na Roménia, com abertura prevista já para 2027.

Segundo avança o site Independent, o projeto, avaliado em cerca de mil milhões de euros, contará com uma área de 780 mil metros quadrados e cerca de 40 atrações, distribuídas por seis mundos temáticos. Entre eles estão a Transilvânia, com montanhas-russas, aldeias tradicionais e florestas, e o Castelo de Drácula, que recria a mítica residência do vampiro, com ruínas, labirintos, lago e uma montanha-russa inspirada em morcegos.

O parque terá ainda zonas como a Londres vitoriana, dedicada à caça de vampiros, e o Porto de Nova Orleães, com atrações inspiradas no Mardi Gras e em lobisomens. Haverá também um espaço pensado para famílias, com criaturas sobrenaturais de várias culturas.

Para além das atrações, o complexo incluirá três hotéis temáticos, um parque aquático e spa termal, um outlet de luxo, uma pista de corridas e uma arena com capacidade para 22.500 pessoas, preparada para concertos e grandes eventos. O projecto deverá criar mais de 5.000 postos de trabalho e gerar um impacto económico estimado em 5 mil milhões de euros na próxima década.

Situado a apenas 20 minutos do centro de Bucareste e a 15 minutos do aeroporto internacional, o Dracula Land pretende afirmar-se como um novo marco turístico europeu, combinando entretenimento de grande escala, tecnologia e o imaginário clássico criado por Bram Stoker.