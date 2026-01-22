Facebook Instagram
Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios

Com os dias frios, o conforto passa a ser prioridade, mas isso não significa deixar as camisas e os vestidos no armário. O Pingo Doce tem a solução
IOL
Há 2h e 12min
Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana

Com a descida das temperaturas, usar camisas ou vestidos torna-se um verdadeiro desafio. Entre o frio e as várias camadas de roupa, o resultado acaba muitas vezes por ser pouco prático (e nada elegante). Ainda assim, quando há um jantar ou um evento ao fim de semana, ninguém quer sair de casa “vestido enchouriçado”.

A pensar nisso, o Pingo Doce tem a solução para enfrentar os dias mais frios sem abdicar deste tipo de peças: uma camisola segunda pele térmica, disponível por apenas 4,99 euros.

Trata-se de uma camisola justa ao corpo, de manga comprida, pensada para ser usada por baixo da roupa habitual. Discreta e em tom neutro, neste caso, Tom & Rose, a peça adapta-se facilmente a diferentes estilos e permite manter o calor sem acrescentar volume excessivo ao look.

Este tipo de camisola é especialmente útil para quem precisa de usar roupa mais leve no dia a dia, seja por motivos profissionais ou de estilo pessoal. 

 

