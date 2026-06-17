Parecem as famosas bolsas das Havaianas mas custam menos de 5 euros e estão no Pingo Doce
Parecem as famosas bolsas das Havaianas, mas custam menos de 5 euros no Pingo Doce
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HeyLáCarapau
Giraças
São super práticas para levar para a praia e estão por menos de 5 euros no Pingo Doce
Quem costuma ir à praia sabe que proteger o telemóvel, as chaves, os documentos ou o dinheiro da areia e da água é uma das maiores preocupações do verão. A pensar nisso, o Pingo Doce tem à venda umas bolsas compactas e impermeáveis que fazem lembrar os populares modelos da Havaianas.
As Bolsas Smukee estão disponíveis por apenas 4,99 euros, um preço bastante inferior ao de muitas alternativas semelhantes encontradas no mercado.
Disponíveis em duas cores, cor-de-rosa e azul, as bolsas destacam-se pelo material em silicone e pelo formato prático, ideal para transportar pequenos objetos essenciais durante um dia de praia, piscina ou passeio.
Graças ao tamanho compacto e à alça de pulso incluída, podem ser facilmente transportadas na mão ou dentro do saco de praia, ajudando a manter os pertences protegidos e organizados.