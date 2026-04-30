Pingo Doce trava 'guerra' contra as rugas com esfoliação química por menos de 4 euros
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O Pingo Doce lançou dois novos produtos que acabam com as imperfeições e rugas
O Pingo Doce acaba de reforçar a sua aposta no segmento de beleza com dois novos lançamentos da marca própria Be Beauty, focados no cuidado facial e na preocupação crescente com os sinais de envelhecimento da pele.
A cadeia de retalho apresentou um sérum com péptidos e um tónico esfoliante com ácido glicólico, dois produtos que pretendem trazer soluções de dermocosmética a preços acessíveis, mantendo uma abordagem mais próxima do consumidor.
O destaque vai para o Tónico Esfoliante de Ácido Glicólico, um produto que promete atuar na renovação da pele através de uma esfoliação química suave, ajudando a melhorar a textura e a luminosidade do rosto. Com uma concentração de 7% de ácido glicólico, deve ser aplicado à noite e introduzido gradualmente na rotina de cuidados, sendo essencial o uso de protetor solar durante o dia. O produto tem um preço de 3,99 euros.
Já o Sérum Facial com Péptidos foi desenvolvido para atuar nos primeiros sinais de envelhecimento, ajudando a melhorar a firmeza da pele e a reduzir linhas de expressão. Com 98% de ingredientes de origem natural, foi testado dermatologicamente e apresenta resultados visíveis após cerca de 28 dias de utilização. Está disponível por 5,99 euros.
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