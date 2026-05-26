Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

Por menos de 20 euros, uma varanda que parece um jardim: chega hoje ao Pingo Doce

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Quem vive em apartamento sabe que basta um pequeno detalhe para transformar completamente uma varanda. E a nova promoção do Pingo Doce promete fazer exatamente isso, sem ter de gastar uma fortuna.

A partir de hoje, a cadeia de supermercados está a vender um rolo de relva verde artificial da marca Jobitex por apenas 19,99 euros, metade do preço habitual. O artigo mede 1x5 metros e surge como uma solução prática para quem quer dar um toque mais acolhedor ao espaço exterior de casa.

Para além do efeito visual semelhante ao de um jardim, a relva artificial tem vindo a ganhar popularidade por exigir pouca manutenção e permitir criar ambientes mais confortáveis sem grandes obras.

Com a chegada da primavera e dos dias de sol, esta novidade pode ser a desculpa perfeita para dar uma nova vida à varanda e por menos de 20 euros.