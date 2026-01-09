Facebook Instagram
Pizza pronta a montar: esta novidade do Lidl está a conquistar as redes sociais

A solução está no Lidl para quem quer fazer uma pizza caseira sem complicações
IOL
Há 2h e 45min
Kit de combate ao frio no Lidl: vão chegar edredões quentes a menos de 17 euros

Fazer uma pizza caseira é sempre o melhor dos dois mundos, mas o trabalho envolvido - amassar, preparar o molho e acertar nas quantidades - acaba, muitas vezes, por afastar essa ideia. No entanto, existe uma solução para quem quer uma pizza caseira sem muitas complicações.

Foi a criadora de conteúdos @anne_fialho quem partilhou a novidade no Instagram: uma base de pizza pronta do Lidl, que custa apenas 2,49 euros.

Dentro da embalagem já vem tudo o que é essencial: a massa e o molho de tomate. Depois, é só comprar os ingredientes que mais gosta para completar a pizza.

 

