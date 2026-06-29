Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros
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Este produto ajuda a remover a areia dos pés em segundos e acaba com uma das maiores irritações do verão
Regressar da praia com areia colada aos pés é uma das experiências mais comuns, e mais irritantes, do verão. Para ajudar a resolver esse problema, a cadeia de lojas Normal está a vender um novo produto que ajuda a remover a areia dos pés num instante.
Falamos do Sand Away Pó de Praia e trata-se de um pó desenvolvido para ajudar a remover a areia da pele de forma rápida e prática. A aplicação é simples: basta colocar o produto nos pés ou noutras zonas do corpo com areia, esfregar ligeiramente e a humidade é absorvida, facilitando a remoção dos grãos.
Nas lojas da marca, o produto está a ser vendido por 2,80 euros e já tem chamado a atenção nas redes sociais, sobretudo em plena época de verão.
O pó foi concebido para ser utilizado após a praia, ajudando a evitar que a areia seja transportada para o carro ou para casa. A proposta segue uma tendência já existente noutros mercados, mas surge agora com maior visibilidade nas lojas da Normal em Portugal.