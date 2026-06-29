Portugal não é só mar e até os portugueses se espantam com estas praias fluviais

As novas toalhas de praia do Lidl prometem ser as mais desejadas deste verão (e custam menos de 7 euros)

Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

Esta praia portuguesa de sonho tem das entradas mais surreais do mundo. E já é tema lá fora

Esta praia fluvial de águas mornas é uma das joias escondidas de Portugal. Fica a 1h30 de Lisboa

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Portugal que muitos portugueses desconhecem: esta piscina enche-se de água vinda da nascente de um rio

Regressar da praia com areia colada aos pés é uma das experiências mais comuns, e mais irritantes, do verão. Para ajudar a resolver esse problema, a cadeia de lojas Normal está a vender um novo produto que ajuda a remover a areia dos pés num instante.

Falamos do Sand Away Pó de Praia e trata-se de um pó desenvolvido para ajudar a remover a areia da pele de forma rápida e prática. A aplicação é simples: basta colocar o produto nos pés ou noutras zonas do corpo com areia, esfregar ligeiramente e a humidade é absorvida, facilitando a remoção dos grãos.

Nas lojas da marca, o produto está a ser vendido por 2,80 euros e já tem chamado a atenção nas redes sociais, sobretudo em plena época de verão.

O pó foi concebido para ser utilizado após a praia, ajudando a evitar que a areia seja transportada para o carro ou para casa. A proposta segue uma tendência já existente noutros mercados, mas surge agora com maior visibilidade nas lojas da Normal em Portugal.