Confortáveis, coloridas e baratas: esta loja tem sandálias a 9 euros

Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas

Com a chegada dos dias quentes, as sandálias voltam a ser um dos calçados mais procurados para o dia a dia. Confortáveis, práticas e fáceis de combinar, são uma aposta segura para enfrentar as temperaturas mais elevadas.

A pensar nisso, a Primark está a vender várias opções de sandálias de verão por apenas 9 euros. A coleção inclui modelos em diferentes cores e estilos, permitindo encontrar alternativas para os mais variados gostos.

Entre as propostas disponíveis há versões mais simples e discretas, mas também modelos com tons mais vibrantes, ideais para dar um toque de cor aos looks da estação. A versatilidade é uma das grandes vantagens destas sandálias, que podem ser usadas tanto em passeios descontraídos como em momentos de lazer junto à praia ou à piscina.

Para além do preço acessível, as sandálias destacam-se pelo design leve e confortável, características essenciais para os meses de verão.

Com várias cores à escolha e um preço que não chega aos 10 euros, estas sandálias da Primark prometem ser uma das opções mais procuradas da estação.