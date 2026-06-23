Lidl tem à venda os casacos perfeitos para as noites frescas de verão (custam menos de 10 euros)

Descobrimos que o banco móvel viral do momento só custa 30 euros. E vende-se em loja famosa

Esta é a nossa textura preferida de roupa de cama. E está a um preço surreal na Primark

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Há detalhes que conseguem transformar por completo o aspeto de um quarto e a roupa de cama é um deles. Entre as tendências que continuam a conquistar quem adora decoração, há uma que nunca passa de moda: a textura waffle.

A Primark tem agora à venda um conjunto de capa de edredão nesta versão por apenas 30 euros. Com um visual elegante e minimalista, o conjunto Super King destaca-se pela sua textura em relevo, inspirada no padrão dos famosos waffles. O resultado é uma cama com um aspeto mais sofisticado, acolhedor e digno de hotel, sem necessidade de recorrer a peças mais dispendiosas.

O conjunto inclui uma capa de edredão e fronhas a condizer, permitindo criar um visual harmonioso e elegante com apenas uma compra. É uma opção perfeita para quem procura renovar o quarto sem gastar uma fortuna.

Outro dos pontos fortes é a facilidade de manutenção. A roupa de cama pode ser lavada na máquina até 40 graus, pode ir à máquina de secar a temperatura média e ser engomada a quente. A marca recomenda apenas que seja lavada antes da primeira utilização e sempre com cores semelhantes.