Nova coleção de roupa de treino da Primark está a ser um sucesso. Há artigos que já estão esgotados

A Primark lançou uma nova coleção de roupa de treino que já está a gerar grande entusiasmo nas redes sociais. A marca apostou em cores neutras, mas também trouxe opções mais divertidas, como conjuntos ‘cor de rosa’, que rapidamente tornaram-se tendência. Alguns produtos já se encontram esgotados em várias lojas.
A coleção inclui desde fatos de treino ideais para yoga até conjuntos mais casuais, pensados para diferentes estilos e ocasiões. Os conjuntos ‘cor de rosa’, em particular, têm recebido destaque pelas redes sociais, sendo partilhados e comentados pelos utilizadores devido ao design moderno que apresenta.
Percorra a galeria acima e veja os modelos que ainda se encontram disponíveis.