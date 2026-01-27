Nova coleção de roupa de treino da Primark está a ser um sucesso. Há artigos que já estão esgotados

Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa

A Primark lançou uma nova coleção de roupa de treino que já está a gerar grande entusiasmo nas redes sociais. A marca apostou em cores neutras, mas também trouxe opções mais divertidas, como conjuntos ‘cor de rosa’, que rapidamente tornaram-se tendência. Alguns produtos já se encontram esgotados em várias lojas.

A coleção inclui desde fatos de treino ideais para yoga até conjuntos mais casuais, pensados para diferentes estilos e ocasiões. Os conjuntos ‘cor de rosa’, em particular, têm recebido destaque pelas redes sociais, sendo partilhados e comentados pelos utilizadores devido ao design moderno que apresenta.

