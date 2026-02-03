Facebook Instagram
Renove o seu quarto com estes edredons da Primark de apenas 15 euros

Estes edredons da Primark são super giros e estão a 15 euros
Hoje às 14:47
Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho

Os edredons na maior parte das vezes são artigos bastante caros, sobretudo quando se procura qualidade e conforto para os meses mais frios. No entanto, a nova coleção da Primark oferece opções a preços surpreendentemente acessíveis sem comprometer o orçamento.

Entre os destaques, é possível encontrar edredons a apenas 15 euros, disponíveis em vários tamanhos e cores. A coleção inclui modelos macios e quentes, perfeitos para qualquer quarto, e combina conforto com praticidade, sendo fáceis de lavar e manter.

Percorra a galeria acima e veja as novidades da Primark.

 

