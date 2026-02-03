Renove o seu quarto com estes edredons da Primark de apenas 15 euros

Os edredons na maior parte das vezes são artigos bastante caros, sobretudo quando se procura qualidade e conforto para os meses mais frios. No entanto, a nova coleção da Primark oferece opções a preços surpreendentemente acessíveis sem comprometer o orçamento.
Entre os destaques, é possível encontrar edredons a apenas 15 euros, disponíveis em vários tamanhos e cores. A coleção inclui modelos macios e quentes, perfeitos para qualquer quarto, e combina conforto com praticidade, sendo fáceis de lavar e manter.
