De loiça a roupa de cama: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera

Estes são os produtos da IKEA que estão a ‘explodir’ no TikTok

É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez por todas o problema da falta de arrumação

Há uma tendência na decoração com o poder de mudar qualquer sala. E vai estar no Aldi a 26.99 euros

Prepare-se: vai estar no Aldi um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento por menos de 25 euros

De loiça a roupa de casa: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera

Mercadona imparável: é aqui que vão abrir duas novas lojas já em abril

Quer renovar algum cantinho da sua casa? A Pepco tem agora uma nova coleção de primavera super gira. Entre tons pastel delicados, motivos florais e padrões inspirados na natureza, há uma explosão de cor e leveza que é difícil resistir.

A linha abrange desde loiça e acessórios de mesa até roupa de cama e peças de decoração, pensadas para transformar qualquer divisão num espaço mais fresco, acolhedor e cheio de personalidade. Cada peça parece ter sido desenhada com um propósito claro: trazer a energia da estação para dentro de casa, sem complicar, nem gastar uma fortuna.

Seja para renovar ou para dar um toque mais primaveril aos cantos da casa, esta coleção tem opções para todos os gostos. Percorra a galeria acima e veja as novidades da Pepco.