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De loiça a roupa de cama: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera

Percorra a galeria e veja as novidades da próxima estação
IOL
Há 2h e 20min
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Quer renovar algum cantinho da sua casa? A Pepco tem agora uma nova coleção de primavera super gira. Entre tons pastel delicados, motivos florais e padrões inspirados na natureza, há uma explosão de cor e leveza que é difícil resistir.

A linha abrange desde loiça e acessórios de mesa até roupa de cama e peças de decoração, pensadas para transformar qualquer divisão num espaço mais fresco, acolhedor e cheio de personalidade. Cada peça parece ter sido desenhada com um propósito claro: trazer a energia da estação para dentro de casa, sem complicar, nem gastar uma fortuna.

Seja para renovar ou para dar um toque mais primaveril aos cantos da casa, esta coleção tem opções para todos os gostos. Percorra a galeria acima e veja as novidades da Pepco.

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