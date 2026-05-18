Prevemos uma corrida à concorrente do Lidl para comprar este artigo de verão

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Quem não adora bons achados a preços únicos? A Action lançou um novo folheto promocional que estará em vigor até 19 de maio, com descontos em dezenas de categorias de produtos. A campanha inclui reduções de preço em artigos para a casa, tecnologia, moda, beleza e lazer, abrangendo uma vasta gama de produtos do dia a dia.

Ao longo desta semana, os consumidores podem encontrar oportunidades de compra com preços mais baixos, com descontos que chegam aos 33%. Entre os produtos em destaque encontra-se um guarda-sol com mecanismo giratório prático, pensado para os dias mais quentes de verão. Com 3 metros de dimensão, o artigo é descrito como ideal para proporcionar sombra e conforto em espaços exteriores.

O guarda-sol está disponível por 23,95 euros por unidade, o que representa um desconto de 20% face ao preço anterior de 29,95 euros.

A campanha posiciona-se como uma oportunidade para antecipar compras sazonais e reforçar a preparação para o verão, numa altura em que muitos consumidores começam a procurar soluções para o calor e para o aproveitamento de espaços ao ar livre. Percorra a galeria acima e veja o que a loja oferece.