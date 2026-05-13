Este sofá-cama da IKEA acaba com o drama das casas pequenas. E está entre os mais vendidos

Casa nova com dois quartos e terraço por 19 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação

Perfeito para arrumação e custa apenas 15 euros: este artigo da IKEA é a solução para casas pequenas

Esqueça a IKEA: rival da loja sueca está a vender camas de casal dignas de hotel a 129 euros

Novas toalhas de praia do Lidl já prometem ser as mais desejadas deste verão

É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta peça da IKEA está a ser um sucesso

Este sofá-cama da IKEA acaba com o drama das casas pequenas. E está entre os mais vendidos

O erro mais comum ao pintar a casa de branco, segundo uma decoradora de interiores

Perfeito para arrumação e custa apenas 15 euros: este artigo da IKEA é a solução para casas pequenas

Encontrar uma cama de casal bonita e a um preço acessível nem sempre é fácil. Entre modelos mais modernos, estruturas estofadas e designs inspirados em quartos de hotel, os preços acabam muitas vezes por serem elevados.

Na Hôma está a decorrer uma promoção que está a chamar a atenção. A marca baixou o preço da cama de casal CAELI bege de 399 para 129 euros, um desconto de 67%. A campanha está disponível até 18 de maio.

O modelo aposta num estilo simples, moderno e bastante semelhante ao ambiente dos quartos de hotel mais contemporâneos. O acabamento em tecido bege ajuda a criar um espaço mais acolhedor e sofisticado, além de ser uma cor fácil de conjugar com diferentes estilos de decoração.

A cama foi desenhada para colchões de 160x200 cm e inclui uma cabeceira estofada alta, um detalhe que acaba por dar um ar mais elegante ao quarto sem exigir grandes mudanças na restante decoração. Segundo a marca, a estrutura é produzida em madeira e tecido e tem dimensões totais de 122x166x212 cm.

Percorra a galeria e veja a estrutura da cama.