Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock

A JYSK, conhecida como uma das principais rivais do IKEA no setor da casa e decoração, decidiu antecipar o fim da época natalícia com uma campanha difícil de ignorar. A marca está a aplicar descontos de até 70% em toda a decoração de Natal, numa promoção válida até ao fim do stock.

A campanha abrange uma vasta gama de artigos, desde velas decorativas, toalhas de mesa e guardanapos temáticos, até enfeites para a árvore, figuras decorativas e pequenos acessórios pensados para criar um ambiente natalício acolhedor. Com estes descontos, muitos produtos ficam disponíveis por preços bastante acessíveis.

A iniciativa está disponível tanto nas lojas físicas da JYSK como na loja online, embora a disponibilidade possa variar consoante o stock existente em cada espaço. Como é habitual neste tipo de campanhas, a marca alerta que os artigos são limitados e que a promoção termina assim que os produtos esgotarem.

