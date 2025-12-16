Facebook Instagram
Dicas

Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock

Rival do IKEA está a vender artigos de decoração de Natal com descontos que chegam aos 70%
IOL
Hoje às 11:15
Torre de aquecimento à venda no Lidl por menos de 20 euros promete acabar rapidamente

A JYSK, conhecida como uma das principais rivais do IKEA no setor da casa e decoração, decidiu antecipar o fim da época natalícia com uma campanha difícil de ignorar. A marca está a aplicar descontos de até 70% em toda a decoração de Natal, numa promoção válida até ao fim do stock.

A campanha abrange uma vasta gama de artigos, desde velas decorativas, toalhas de mesa e guardanapos temáticos, até enfeites para a árvore, figuras decorativas e pequenos acessórios pensados para criar um ambiente natalício acolhedor. Com estes descontos, muitos produtos ficam disponíveis por preços bastante acessíveis.

A iniciativa está disponível tanto nas lojas físicas da JYSK como na loja online, embora a disponibilidade possa variar consoante o stock existente em cada espaço. Como é habitual neste tipo de campanhas, a marca alerta que os artigos são limitados e que a promoção termina assim que os produtos esgotarem. 

Percorra a galeria acima e veja os produtos.

 

RELACIONADOS
Torre de aquecimento à venda no Lidl por menos de 20 euros promete acabar rapidamente
Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Mafalda Castro mostrou a cozinha e o que nos saltou à vista foi este fogão: uma placa com exaustor incluído
Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre
Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui
Mais Vistos
00:03:51
Secret Story
Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera
tvi
00:02:57
Secret Story
Inédito: Marisa compara Pedro a Liliana e leva resposta torta
tvi
00:18:35
Secret Story
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
tvi
00:02:55
Secret Story
Como nunca o viu: Leandro lavado em lágrimas: «É a primeira vez...»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo
Reddit
A minha mulher fica com o dinheiro que pago para as limpezas. E agora está zangada porque não ajudo em casa
Dicas
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Monia Delpero
«Dei um beijo de despedida à minha mãe e disse 'volto já’. Nunca regressei a casa»
Mais Lidas
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Físico português
Foi "baleado várias vezes" em casa: físico português morto a tiro em Boston. "Ele era um colega brilhante"
cnn
Novidades
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Famosos
Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"
selfie
Pingo Doce
O vinho ideal para o Natal está com desconto no Pingo Doce e custa 2,99 euros
versa
Dois às 10
Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»
tvi