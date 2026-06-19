Chegaram os saldos: IKEA baixou o preço destes 32 produtos (muitos para metade)

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A época dos saldos já chegou à IKEA e há dezenas de artigos para a casa com preços mais baixos. A marca sueca lançou uma nova campanha promocional que inclui descontos até 51% em vários produtos de diferentes categorias.

Entre as oportunidades encontram-se mesas, cadeiras, camas, tapetes, poltronas, móveis de arrumação e artigos de decoração, permitindo renovar várias divisões da casa por um valor mais reduzido.

Alguns dos produtos abrangidos pela campanha estão agora disponíveis por cerca de metade do preço habitual, tornando estes saldos particularmente apelativos para quem pretende redecorar a casa ou aproveitar para substituir mobiliário antigo.

Na galeria acima pode conhecer os 32 produtos que estão atualmente em promoção e descobrir quais os descontos aplicados a cada artigo.