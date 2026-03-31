Procura sapatos para usar nesta primavera? Reunimos várias opções tendência

Estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"

Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão

O calor já chegou e, com ele, a vontade de deixar para trás os sapatos pesados e apostar em opções mais leves, frescas e cheias de estilo. Este verão, o foco é em conforto sem comprometer a elegância.

Para quem prefere manter os pés tapados sem sofrer com o calor, há novidades a não perder: as sabrinas continuam a ser uma escolha de destaque, mas agora também está na moda os mocassins em vários estilos. Entre verniz brilhante, veludo macio e estampados que saltam à vista, de flores tropicais a animal print arrojado ou padrões gráficos surpreendentes, estas peças prometem ser o ponto central de qualquer look de verão.

As marcas mais populares já prepararam as suas coleções para 2026. Desde a Seaside à Zara, há modelos para todos os gostos, combinando conforto, frescura e aquele toque cool que transforma qualquer outfit.

Veja a galeria acima e inspire-se nas tendências de verão deste ano.