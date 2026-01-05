Ténis, luvas ou botas: este secador de sapatos é a salvação para os dias de chuva (e neutraliza o mau cheiro)

Rival da IKEA está a vender edredões nórdicos de casal por 11 euros (e há mais coisas com descontos até 70%)

Esta película térmica custa menos de 2 euros e deixa as janelas à prova de frio e calor

É sempre o mesmo filme quando chegamos a casa depois de um dia de chuva: sapatos super encharcados. No entanto, a Action tem a solução para este problema e acaba com os sapatos húmidos de uma vez por todas.

Está à venda um secador elétrico de sapatos, por 24,95 euros. Este secador está equipado com função de ozono, secagem e temporizador, o que permite acabar com a humidade e os maus odores de forma rápida, sem estragar o calçado. O intervalo de temperatura, que varia entre 40 e 55 graus, garante uma secagem segura, protegendo os materiais dos sapatos.

Para além de calçado, o secador é também adequado para luvas, tornando-se especialmente útil após desportos de inverno, atividades ao ar livre ou treinos intensos. Compacto e fácil de usar, adapta-se a diferentes tipos de sapatos, desde ténis a botas.