Vai voar das prateleiras nesta semana de calor: Lidl vai ter à venda ventoinha por menos de 30 euros

Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

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Com as temperaturas a subirem nos próximos dias, começa a habitual corrida às formas de refrescar a casa. E para quem não tem ar condicionado, há sempre alternativas mais simples e baratas.

A pensar nisso, o Lidl vai ter disponível, a partir de 3 de julho, uma ventoinha de pé da marca TRONIC que promete ser uma ajuda bem-vinda para enfrentar o calor.

Por 26,99 euros, este modelo de 50 W chega com três velocidades de ventilação, função de oscilação e temporizador, ou seja, dá para ajustar facilmente ao momento, seja para dormir melhor à noite ou refrescar a casa durante o dia.

Outro ponto prático é a altura ajustável (entre 107 e 125 cm), que permite direcionar o ar consoante o espaço. E para facilitar ainda mais o uso, inclui comando à distância, tornando tudo mais cómodo sem ter de se levantar.

Disponível em branco e preto, adapta-se facilmente a diferentes estilos de casa, mantendo um design simples e funcional. A ventoinha estará à venda nas lojas Lidl entre 3 e 9 de julho, ou até esgotar stock.