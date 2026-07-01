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Lidl CAPA
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Vai voar das prateleiras nesta semana de calor: Lidl vai ter à venda ventoinha por menos de 30 euros
IOL
Hoje às 12:10

LIDL - Ventoinha de Pé com Comando 50 W

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Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

Grelhadores Lidl

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Lidl lança ventoinha acessível mesmo a tempo do calor

Com as temperaturas a subirem nos próximos dias, começa a habitual corrida às formas de refrescar a casa. E para quem não tem ar condicionado, há sempre alternativas mais simples e baratas.

A pensar nisso, o Lidl vai ter disponível, a partir de 3 de julho, uma ventoinha de pé da marca TRONIC que promete ser uma ajuda bem-vinda para enfrentar o calor.

Por 26,99 euros, este modelo de 50 W chega com três velocidades de ventilação, função de oscilação e temporizador, ou seja, dá para ajustar facilmente ao momento, seja para dormir melhor à noite ou refrescar a casa durante o dia.

Outro ponto prático é a altura ajustável (entre 107 e 125 cm), que permite direcionar o ar consoante o espaço. E para facilitar ainda mais o uso, inclui comando à distância, tornando tudo mais cómodo sem ter de se levantar.

Disponível em branco e preto, adapta-se facilmente a diferentes estilos de casa, mantendo um design simples e funcional. A ventoinha estará à venda nas lojas Lidl entre 3 e 9 de julho, ou até esgotar stock.

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