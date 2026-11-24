Fonte: Agência Lusa

Portugal registou 961 novos casos de infeção por VIH em 2025, mais de metade dos quais foram diagnosticados tardiamente, sobretudo em mulheres com 50 ou mais anos, revela um relatório hoje divulgado.

Quantos novos casos de VIH foram diagnosticados em Portugal em 2025?

“No ano de 2025 verificou-se uma redução do número de novos casos de VIH em Portugal, não se tendo verificado casos na população pediátrica (<15 anos)”, assinala o Relatório Infeção por VIH em Portugal - 2026, elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Dos 961 novos casos de infeção por VIH, 916 tiveram diagnóstico em Portugal, adianta o documento, que revela uma redução na última década de 39% nos novos diagnósticos de VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) e de 55% nos casos de Sida, mantendo-se a tendência decrescente.

Os novos diagnósticos ocorreram sobretudo em homens (2,4 casos por cada caso em mulheres) e cerca de 27% foram registados em pessoas com idade inferior a 30 anos.

A maioria dos novos diagnósticos verificou-se na população migrante (59%), na faixa etária dos 30 aos 49 anos (51%), e por transmissão heterossexual.

Quem foi mais afetado pelos novos diagnósticos de VIH?

Dos novos diagnósticos, 53% ocorreram em GBHSH (‘gays’ bissexuais e outros homens que têm sexo com homens. Contudo, verifi­cou-se um decréscimo de 38% entre o número de casos em GBHSH diagnosticados entre 2016 e 2025, observa o relatório divulgado a propósito do Dia Mundial da Luta Contra a Sida, assinalado a 01 de dezembro.

O relatório aponta o acesso a estratégias de prevenção, nomeadamente à profilaxia pré-exposição (PrEP), como um contributo para esta redução, embora considere que estas medidas podem ser melhoradas.

Porque continuam a preocupar os diagnósticos tardios de VIH?

Segundo o relatório, a maioria dos casos eram portadores assintomáticos (63%) e “a apresentação tardia mantém-se elevada (53%), particularmente em mulheres e pessoas com idade igual ou superior a 50 anos”.

“A comparação do número de casos de sida com diagnóstico nos anos 2016 e 2025 demonstrou uma redução de 55%. Este indicador poderá ser revelador da existência de lacunas na identificação precoce de novos casos de infeção, justificando assim a promoção do acesso ao teste em contextos de proximidade”, alerta.

De acordo com os dados, a taxa de novos diagnósticos foi mais elevada na Grande Lisboa, seguida da Península de Setúbal.

Quanto à origem, 59% dos novos diagnósticos ocorreram em pessoas nascidas fora de Portugal. No entanto, Portugal foi identificado como o país de provável aquisição da infeção em 72% dos casos com informação disponível, mantendo-se a transmissão por via sexual predominante.

Quanto tempo demora o acesso aos cuidados de saúde após o diagnóstico?

O documento, a que a Lusa teve acesso, mostra que a ligação aos cuidados após o diagnóstico continua a melhorar. Em 2025, 52,5% das pessoas foram integradas nos cuidados especializados nos primeiros sete dias após o diagnóstico e 96,1% até aos 90 dias.

Comparativa­mente a 2020, verificou-se um aumento dos casos ligados aos cuidados na primeira semana (47,1% para 52,5%) e uma redução das ligações superiores a 90 dias (de cerca de 8% para 4%), sublinha o documento.

Quantas pessoas morreram com VIH em Portugal em 2025?

Em 2025, foram notificados 112 óbitos de pessoas que viviam com VIH, a maioria homens. Destes, 60 (53,6%) tinham atingido o estádio de sida. A idade mediana à data da morte foi de 60 anos.

Quantas pessoas vivem com VIH em Portugal?

As estimativas realizadas para o ano de 2024 revelaram que, nesse ano, viviam em Portugal 51.386 pessoas com infeção por VIH, 95,0% das quais estavam diagnosticadas, o que indica que Portugal atingiu o primeiro objetivo da ONUSIDA.

Para as autoridade de saúde, “reforçar a literacia em saúde e facilitar o acesso à testagem, sobretudo em contextos de proximidade, são medidas essenciais para promover o diagnóstico precoce”.

Entre as prioridades futuras estão o reforço do papel dos cuidados de saúde primários, das farmácias e das estruturas comunitárias na prevenção e na testagem, a redução das desigualdades no acesso às medidas preventivas e a melhoria dos sistemas de informação, essenciais para acompanhar e avaliar a resposta nacional.

“Os resultados reforçam a importância de manter o investimento na prevenção, intensificar o rastreio e promover o diagnóstico precoce, particularmente junto das pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e das populações mais vulneráveis, bem como continuar a melhorar o acesso às respostas de proximidade”, defendem.