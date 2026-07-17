Apaixonado, companheiro de Nuno Eiró fez das surpresas mais românticas que já vimos

O amor está no ar: Nuno Eiró mostra-se feliz e apaixonado ao lado do namorado

Apresentadora portuguesa mostrou a sua casa de luxo por dentro. E o closet deixou-nos a sonhar

"O meu padrasto tem 46 anos e eu tenho 19. A minha mãe está fora e tivemos relações várias vezes"

"Quando um clube se interessa por mim, a primeira coisa que faço é ver se existem escolas ou terapias para o meu filho"

Nuno Eiró completou esta quarta-feira, 15 de julho, 52 anos e foi surpreendido com um gesto muito romântico do namorado, Paulo Oliveira.

O companheiro do apresentador da TVI decidiu oferecer-lhe uma estrela. Sim, leu bem. Paulo Oliveira registou uma estrela com o nome de Nuno Eiró e presenteou-o com o certificado do registo. "És a minha estrela polar, a estrela que guia o meu caminho, que me acompanha, que me ilumina todos os dias. Feliz aniversário", escreveu Paulo Oliveira, naquele registo único, que foi partilhado por Nuno Eiró no seu perfil de Instagram.

"5.2. Nada me faria mais sentido do que entrar neste meu novo ano , novo ciclo do que assim… contigo @pauloavdeoliveira que , quase literalmente, me levaste até às estrelas e que mais uma vez me provaste que estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado todos os dias", escreveu Nuno Eiró, na legenda daquela partilha.

"E com o afeto dos meus mais próximos , os que já estiveram mais próximos mas continuam presentes , os de várias vidas e até de quem não conheço pessoalmente . Obrigado. Vou continuar a seguir os meus instintos", acrescentou.

Pode ver, na nossa galeria, os detalhes da surpresa que Paulo Oliveira preparou para Nuno Eiró.