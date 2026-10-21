Nuno Markl abre as portas de casa e recorda a vida antes dos AVC com reflexão comovente: "A memória está a esfumar-se"

Nuno Markl voltou a partilhar uma reflexão sobre o processo de recuperação após os dois AVC que sofreu em novembro de 2025. Numa publicação no Instagram, o humorista contou que, ao subir as escadas de casa, tentou recordar como fazia aquele gesto antes da doença. A constatação deixou-o a pensar na forma como a vida mudou. A irmã, Ana Markl, respondeu com uma mensagem emotiva sobre a necessidade de aceitar uma nova realidade.

Há gestos tão simples que quase nunca pensamos neles. Subir uma escada, caminhar de uma divisão para outra ou deslocarmo-nos sem prestar atenção a cada movimento fazem parte da rotina de muitas pessoas. Mas, quando a saúde muda de forma inesperada, até aquilo que parecia automático pode adquirir um significado completamente diferente.

Foi essa a reflexão partilhada por Nuno Markl esta quarta-feira, 21 de outubro. O radialista e humorista recorreu ao Instagram para contar um episódio vivido em casa, durante o processo de recuperação dos dois acidentes vasculares cerebrais (AVC) que sofreu no final de 2025.

Sem esconder a estranheza do momento, mas fazendo questão de sublinhar que continua esperançoso e satisfeito com os progressos, Markl procurou saber se outras pessoas que passaram por experiências semelhantes reconheciam aquela sensação.

«Não é minha intenção ser dramático ou trágico ou mendigar pena com isto, até porque mantenho a esperança viva e estou feliz com os progressos», começou por escrever, antes de explicar o que lhe aconteceu.

«A memória da coisa está a esfumar-se»: o momento que fez Nuno Markl refletir

O episódio aconteceu quando subia as escadas de casa. O humorista descreveu o movimento como mais lento e algo hesitante, contrastando com a forma espontânea como o fazia antes de adoecer.

«Anteontem subia eu esta escada, na minha atual maneira mais lenta e algo trôpega, quando dei por mim a tentar lembrar-me como é que eu a subia antes: o subir por subir, sem pensar, sem valorizar esse feito», relatou.

Foi então que se apercebeu de algo que lhe pareceu difícil de explicar: a memória de como realizava aquele gesto antes da doença estava a perder nitidez.

«E percebi que a memória da coisa está a esfumar-se, um bocado como a voz e a cara de uma pessoa que se conhecia, uns tempos depois de ela morrer. É estranho», acrescentou.

A comparação revela a dimensão emocional do momento. Markl não estava apenas a falar da dificuldade em subir escadas, mas também da sensação de se afastar progressivamente da pessoa que era antes de a sua vida mudar.

Na publicação, não afirma ter perdido a memória de forma clínica. Descreve antes a dificuldade em recuperar a sensação concreta de realizar um gesto quotidiano sem esforço ou consciência do movimento.

É uma diferença importante: aquilo que o humorista partilha é uma experiência pessoal, marcada pela consciência de que uma rotina antiga já não faz parte da sua vida da mesma maneira.

A resposta de Ana Markl: «Temos de nos apropriar dessa mudança»

A publicação recebeu uma resposta particularmente emotiva de Ana Markl, irmã do radialista, que procurou enquadrar o desabafo numa experiência mais ampla de transformação pessoal.

«Acontece em todos os lutos de uma vida que já não é a mesma», começou por escrever, enumerando diferentes situações capazes de alterar profundamente a vida de uma pessoa: o nascimento de um filho, a morte de alguém querido, uma separação, um trauma ou uma doença incapacitante.

A irmã do humorista deixou depois uma reflexão sobre a necessidade de aprender a viver com essa mudança, mesmo quando o processo é doloroso.

«Temos de nos apropriar dessa mudança, dolorosamente, agarrados ao que temos», escreveu.

Na mesma mensagem, Ana fez questão de recordar aquilo que permanece na vida do irmão, apesar das dificuldades: «Estarmos vivos, mais conscientes, no teu caso com o amor em teu redor, o teu talento e a tua personalidade intactos».

A resposta não desvaloriza o que Nuno Markl está a viver, nem sugere que a recuperação deva ser encarada com otimismo permanente. Pelo contrário, reconhece que a mudança pode implicar uma espécie de despedida da vida anterior, ao mesmo tempo que aponta para aquilo que continua presente.

É precisamente essa combinação entre perda e esperança que torna a troca de mensagens tão significativa.

Dois AVC mudaram a vida do humorista

Para compreender o peso destas palavras, é necessário recuar a novembro de 2025, quando Nuno Markl sofreu dois AVC num curto espaço de tempo.

O humorista falou publicamente sobre a experiência na Grande Entrevista, da RTP, em agosto de 2026. Na conversa com Vítor Gonçalves, recordou os episódios clínicos, o longo período de internamento e o impacto que a doença teve na sua autonomia.

Markl passou cerca de seis meses internado e regressou a casa em junho de 2026. Desde então, tem partilhado com os seguidores diferentes etapas do processo de recuperação, incluindo os progressos e as limitações que continuam a fazer parte do quotidiano.

Na entrevista à RTP, explicou que voltar a andar exige uma atenção que antes não precisava de dedicar aos movimentos. O humorista resumiu esse desafio ao reconhecer que uma tarefa aparentemente banal envolve uma série de mecanismos que, em circunstâncias normais, passam despercebidos.

A recuperação não se limita, por isso, a conseguir executar novamente determinado movimento. Implica também adaptar rotinas, gerir expectativas e reconhecer que a autonomia pode regressar gradualmente, sem que isso signifique recuperar de imediato a vida que existia antes da doença.

O relato agora partilhado no Instagram encaixa nessa realidade. A escada que antes subia sem pensar passou a representar uma conquista que exige esforço e consciência.

Recuperar também é aprender a viver com uma nova realidade

A experiência de Nuno Markl encontra paralelo no que a medicina descreve sobre a reabilitação após um AVC. De acordo com os materiais de informação da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, a recuperação pode abranger diferentes áreas, desde a mobilidade e a autonomia nas tarefas diárias até à comunicação e às funções cognitivas.

O percurso varia de pessoa para pessoa, em função das consequências do AVC e das necessidades individuais. Por isso, não é possível retirar do testemunho de Markl conclusões clínicas sobre a sua evolução ou sobre aquilo que poderá recuperar no futuro.

O que a publicação permite perceber é a dimensão pessoal desse processo. Quando uma pessoa deixa de conseguir fazer algo da forma habitual, a mudança não é apenas física: pode alterar a relação com o próprio corpo, com o espaço e com as rotinas que anteriormente pareciam garantidas.

A reflexão de Ana Markl acrescenta outra dimensão a esta experiência. Ao falar do «luto» de uma vida que já não é a mesma, a irmã do radialista descreve uma forma de adaptação emocional à mudança.

A palavra é usada aqui num sentido pessoal e metafórico, não como um diagnóstico clínico. A mensagem aponta para a dificuldade de aceitar que algumas experiências já não são vividas da mesma maneira, mesmo quando existem progressos e motivos para ter esperança.

Nuno Markl continua a valorizar os progressos

Apesar do desabafo, o humorista fez questão de esclarecer que mantém a esperança e que está satisfeito com a evolução da recuperação. O tom da publicação não é de desistência, mas de procura de identificação com outras pessoas que possam estar a atravessar processos semelhantes.

Esse lado da partilha é coerente com o que Markl já tinha contado na entrevista à RTP: a recuperação é um percurso prolongado, feito de pequenas conquistas, no qual voltar a realizar tarefas comuns pode representar um avanço significativo.

Ao falar abertamente das dificuldades, o radialista dá visibilidade a uma dimensão da recuperação que nem sempre é evidente para quem observa de fora. Os progressos podem ser reais e importantes sem eliminarem a frustração, a saudade da vida anterior ou a necessidade de adaptação.

A resposta de Ana recorda, por outro lado, que o apoio das pessoas próximas pode ter um papel importante na forma como se enfrenta uma mudança profunda. No caso de Nuno Markl, a irmã escolheu sublinhar não apenas aquilo que mudou, mas também o que permanece: a vida, o talento, a personalidade e o amor de quem o rodeia.

A escada de casa tornou-se, assim, o ponto de partida para uma reflexão que vai além da recuperação física. É sobre o que acontece quando deixamos de reconhecer como garantidos os gestos mais simples e precisamos de aprender a olhar para eles de outra maneira.

E, nas palavras de Ana Markl, aceitar essa nova realidade não significa esquecer quem fomos. Significa encontrar uma forma de continuar a viver, mesmo quando o caminho já não é exatamente o mesmo.