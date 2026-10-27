Família Patrocínio vive momento de pânico. Marido de uma das irmãs é submetido a intervenção ao coração de urgência

Nuno Santana, companheiro de Mariana Patrocínio, foi submetido a uma intervenção ao coração de urgência. A notícia foi dada pelo próprio, através das redes sociais.

"CORREU BEM PORQUE FIZ EXAMES, NAO ADIEM. Sempre achei que tinha muita coisa urgente para tratar. Até descobrir, na passada quarta-feira, que uma das principais artérias do meu coração estava 70% obstruída. De repente, a agenda ficou bastante menos importante", começou por escrever, na legenda de uma partilha feita no Instagram, onde se mostra na cama do hospital.



E prosseguiu: "Hoje fiz a intervenção. Entre o diagnóstico e o tratamento foram poucos dias, mas deu para perceber bem o que realmente tem prioridade. Partilho isto porque somos muito bons a marcar reuniões e péssimos a marcar consultas. Há sempre qualquer coisa mais urgente. Até deixar de haver."



"Não adiem a vossa saúde. Falem com o vosso médico, façam os exames adequados e apostem na prevenção. Descobrir a tempo pode mudar tudo. Se este post fizer uma única pessoa deixar de adiar, já valeu a pena. Obrigado a equipa do @hospitalcruzvermelha", completou.