Nutella em gelado deixa TikTok ao rubro. E já está à venda em Portugal

Para quem é apreciador, verão não é verão sem gelados. E este ano, a estação chega com uma novidade que já está a deixar o TikTok em alvoroço: o novo gelado oficial de Nutella.

A Ferrero lançou em Portugal o gelado da icónica pasta de cacau e avelãs que tanto adultos como crianças parecem adorar. Este novo produto surge como resposta aos milhares de pedidos dos fãs para se criar a sobremesa gelada de Nutella.

Em comunicado, a Ferrero explica que o novo gelado tem três camadas. Quando se abre a embalagem, vê-se logo a espessa camada da pasta de cacau. Por baixo, está o gelado avelã e cacau, enriquecido com veios de Nutella, e, no fim, há mais uma camada da pasta doce.

A Nutella é das pastas de cacau com mais fãs por todo o mundo e várias são as receitas que a incluem. Por isso, como já era de esperar, assim que as pessoas começaram a descobrir o novo gelado nos congeladores dos supermercados, correram para as redes sociais para partilhar a novidade de verão. As opiniões têm sido unânimes: é um gelado a comer (e repetir) este verão.

O gelado oficial de Nutella já está à venda nas lojas Continente desde maio e está agora disponível também nas lojas Auchan. Uma embalagem de 470 ml custa 6.69 euros,