Este suplemento para a queda de cabelo continua entre os mais procurados da Amazon

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A queda de cabelo é uma preocupação comum, seja por períodos de stress, alterações hormonais ou simples mudanças de estação. Por isso, não surpreende que os suplementos alimentares dedicados à saúde capilar continuem entre os produtos mais procurados. Este suplemento da Nutralie já soma quase duas mil avaliações na Amazon, mantém uma classificação média de 4,4 estrelas e custa atualmente 23,90 €.

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A fórmula combina biotina, zinco, selénio e várias vitaminas e minerais pensados para ajudar a fortalecer o cabelo e contribuir para a sua manutenção normal. O objetivo passa por apoiar a saúde capilar a partir do interior, tornando-se uma opção interessante para quem sente o cabelo mais frágil ou com menor densidade.

As avaliações destacam sobretudo os resultados após algumas semanas de utilização. Uma utilizadora conta que, depois de um período de grande fragilidade física, notou o cabelo "mais forte e saudável". Outro comprador refere que só começou a observar diferenças ao fim de cerca de um mês, sublinhando a importância da consistência na toma diária.

Além da fórmula rica em nutrientes, o suplemento é vegan e não contém glúten nem lactose, podendo ser utilizado tanto por homens como por mulheres. Com quase duas mil avaliações positivas, continua a ser uma das opções mais populares para quem procura reforçar a saúde do cabelo e reduzir a queda associada a fatores do dia a dia.

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