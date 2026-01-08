Facebook Instagram

"Os hidratos de carbono engordam?": nutricionista desmistifica os principais mitos sobre a alimentação saudável

As maiores mentiras sobre alimentação saudável, segundo uma nutricionista
Há 3h e 54min
Quando se fala em alimentação saudável, continuam a circular muitas ideias feitas que afastam várias pessoas de hábitos mais equilibrados. Para esclarecer algumas das crenças mais comuns, a nutricionista Rita Almeida recorreu às redes sociais para esclarecer os mitos associados à alimentação saudável.

Um dos mais frequentes é a ideia de que "comer saudável é caro". Segundo a especialista, isso não corresponde à realidade. Alimentos simples e naturais como arroz, leguminosas, pão escuro, frutas e vegetais da época ou ovos são, regra geral, acessíveis e permitem uma alimentação variada, equilibrada e económica. O segredo está na escolha dos produtos e no planeamento das refeições.

Outro mito muito enraizado é o de que "os hidratos de carbono engordam". A nutricionista explica que nenhum macronutriente engorda de forma isolada. O que realmente importa é o contexto alimentar, a quantidade ingerida e a qualidade das escolhas. Os hidratos de carbono desempenham um papel essencial na saciedade, fornecem energia ao organismo e são uma importante fonte de fibra.

Também é comum acreditar que, "para emagrecer, é preciso passar fome". Dietas demasiado restritivas tendem a ter o efeito contrário, podendo conduzir a episódios de compulsão alimentar e a uma relação desequilibrada com a comida, alerta a especialista. Para perder peso de forma sustentável, é fundamental adotar hábitos que possam ser mantidos a longo prazo, sem sofrimento ou penalização constante.

Por fim, há quem defenda que "a comida saudável não tem sabor". Rita Almeida desmistifica esta ideia, sublinhando que os alimentos na sua forma mais natural são, muitas vezes, ricos em sabor por si só. Cozinhar de forma saudável não implica refeições sem graça: legumes assados no forno, por exemplo, podem ser uma alternativa muito mais saborosa do que saladas simples e mal temperadas.

