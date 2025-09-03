Este foi o alimento que Cristina Ferreira deixou de comer depois dos 40: "na barriga faz toda a diferença"

Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira falou abertamente sobre as suas escolhas alimentares numa transmissão em direto no Instagram, onde contou com a presença da nutricionista Sofia Beirão. A apresentadora falou das mudanças que fez na sua rotina, sobretudo depois de completar 40 anos, revelando que há alimentos que já não fazem parte do seu dia a dia.

«Não como esparguete há muito tempo. Tenho retirado o esparguete e o arroz. Vou comendo batata-doce. Introduzi muito mais legumes. Mas há uma coisa que faz toda a diferença: o açúcar. Na barriga faz toda a diferença», confessou Cristina Ferreira, sublinhando o impacto que sentiu com a redução deste ingrediente.

A nutricionista Sofia Beirão reforçou a importância dessa alteração, principalmente para mulheres nesta fase da vida. «Faz muita diferença, o açúcar em excesso. Para quem está na menopausa, com o metabolismo mais baixo, o açúcar que comemos acaba por ser armazenado em forma de gordura. Vou ter que retirá-lo, senão vamos estar sempre a aumentar peso», explicou a especialista.

Cristina Ferreira mostrou, assim, que pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem trazer resultados visíveis, especialmente quando se trata de saúde e bem-estar.