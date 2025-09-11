Facebook Instagram
É verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista esclarece mito

Muitos acreditam que o pão torrado engorda menos. Mas será mesmo assim? Nutricionista esclarece de uma vez
IOL
Há 3h e 8min
O pão, para muitos, é mesmo indispensável ao pequeno-almoço. No entanto, há quem acredite que ao colocá-lo na torradeira engorda menos e é uma prática mais saudável. Mas será que é mesmo verdade?

Numa entrevista à rádio espanhola ADN, a nutricionista Patricia Medvesck explica que “Ao torrar o pão não estamos a reduzir calorias, apenas lhe retiramos a humidade, tornando-o mais crocante e saboroso”, ou seja, o valor energético mantém-se exatamente o mesmo.

Para além disso, a nutricionista garante que queimar ligeiramente o pão pode até impactar os níveis de açúcar no sangue devido ao seu teor de hidratos de carbono. Já o tipo de pão escolhido faz diferença. “O pão integral será sempre mais saudável do que o pão branco de farinha refinada, porque a fibra é muito benéfica para o nosso organismo”.

Sobre a quantidade, Patricia Medvesck recomenda ainda que não devemos comer mais de 80 a 100 gramas por dia, o equivalente a uma carcaça grande ou uma regueifa, dividida entre refeições.

No fim de contas, a conclusão é simples: o pão torrado não engorda menos, nem perde calorias. Continua a ser um alimento calórico, e o segredo está na escolha do tipo de pão, na quantidade consumida e naquilo que o acompanha.

