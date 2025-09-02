Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício

A cantora e apresentadora argentina, Chenoa, em declarações à revista Clara, revelou alguns dos segredos que a ajudam a manter-se em forma aos 50 anos. A artista confessou que, durante a manhã, não ingere alimentos, apenas um café, e que começa o dia com uma rotina de treino em jejum.
“Não como nada durante toda a manhã, só tomo café. Depois faço 30 minutos de aeróbico e mais 30 de fitness. Treino em casa, sem ginásio, tiro a mesa da sala e aproveito o espaço”, contou a artista numa conversa no canal de YouTube de Patricia Pérez, dedicado a hábitos de vida saudável.
Apesar de dividir opiniões entre especialistas, o exercício em jejum é uma prática cada vez mais comum. Para alguns, potencia a queima de gordura e melhora a resistência do corpo; para outros, pode aumentar os riscos de fadiga ou de quebras de tensão, especialmente em treinos intensos.
No caso da cantora, esta rotina parece resultar. Chenoa, que se tornou conhecida em 2001 e continua a marcar presença na televisão espanhola como jurada e apresentadora, mantém um físico invejável e mostra que a disciplina e a consistência continuam a ser a sua fórmula de sucesso.