Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto

Sabia que beber água com gás, para além de refrescar, também traz benefícios para a saúde? A nutricionista Blanca García-Orea revelou num vídeo publicado no TikTok que, quando consumida com moderação, esta bebida pode contribuir para melhorar a digestão e aliviar a sensação de inchaço.

O segredo está no dióxido de carbono presente na água, que se transforma em ácido carbónico no estômago, ajudando a preparar o corpo para digerir os alimentos de forma mais eficaz. Contudo, a especialista alerta que exagerar pode ter o efeito contrário, aumentando o desconforto abdominal.

Segundo a nutricionista, a chave está na moderação: um copo antes das refeições pode ser benéfico, mas mais do que isso pode causar distensão e gases.