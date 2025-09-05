Facebook Instagram
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto

Um gesto simples antes das refeições pode ajudar a digestão e reduzir o inchaço
Há 2h e 21min
Nutricionista
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar

Sabia que beber água com gás, para além de refrescar, também traz benefícios para a saúde? A nutricionista Blanca García-Orea revelou num vídeo publicado no TikTok que, quando consumida com moderação, esta bebida pode contribuir para melhorar a digestão e aliviar a sensação de inchaço.

O segredo está no dióxido de carbono presente na água, que se transforma em ácido carbónico no estômago, ajudando a preparar o corpo para digerir os alimentos de forma mais eficaz. Contudo, a especialista alerta que exagerar pode ter o efeito contrário, aumentando o desconforto abdominal.

Segundo a nutricionista, a chave está na moderação: um copo antes das refeições pode ser benéfico, mas mais do que isso pode causar distensão e gases.

 

