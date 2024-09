Esta é a série que se colou ao 1.º lugar das mais vistas da Netflix. E vale a pena

Lembra-se deles em 'How I Met Your Mother'? Veja como estão diferentes!

Sejamos francos: mesmo sabendo zero sobre a sinopse ou sem ter posto os olhos no trailer, basta o ‘thumbnail’ na Netflix para queremos entrar e espreitar esta série. Afinal é a gigante Nicole Kidman que lá está, a ocupar o primeiro lugar do ranking na plataforma de streaming todos os dias. Mas, não nos deixemos enganar pelo nome da produção: ‘O Casal Perfeito’ não se resume a uma série banal sobre uma qualquer história romântica.

Com um cheirinho a ‘Succession’, a ‘White Lotus’ e até a ‘Big Little Lies’, ‘O Casal Perfeito’ é baseada no best-seller de Elin Hilderbrand, e protagonizada por Nicole Kidman e Liev Schreiber. Uma vida de luxo, uma família rica, uma mansão perfeita e um casamento de sonho que fica manchado por uma tragédia.

A jovem Amelia (brilhantemente interpretada por Eve Hewson), cuja origem é de uma família de classe média, está à beira do casamento com um membro de uma das famílias mais ricas da localidade de Nantucket, até que uma morte chocante transforma todos em suspeitos. Assistimos então à podridão de uma família perfeita, à tentativa de controlar e refazer a narrativa dos acontecimentos, cuja verdade tenta ser alcançada por uma inspetora, que vai assumindo cada vez mais protagonismo ao longo da mei dúvida de episódios que compõem esta minissérie.

A crítica do jornal britânico The Guardian atribui quatro em cinco estrelas a esta produção. “É quase impossível resistir a uma maratona de todo este drama policial elegante com a atmosfera de um casamento chique em Nantucket. É um prazer glorioso e perfeitamente ritmado”, pode ler-se na crítica de Lucy Mangan.

Veja aqui o trailer: